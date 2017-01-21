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ВИДЕО - Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником

Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 129 просмотров | 00:42
Eurosport

12 ч. назад

Сначала немки порвали всех в женском масс-старте, а затем мужчины вытащили золото из норвежских лап.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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