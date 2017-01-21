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ВИДЕО - Дикий финиш женского масс-старта в Антерсельве, который в Германии станут обожать

Дикий финиш женского масс-старта в Антерсельве, который в Германии станут обожать
6 419 просмотров | 01:44
Eurosport

13 ч. назад

Надин Хорхлер и Лаура Дальмайер заставили рыдать чешских фанатов, оставив лидировавшей Габи Коукаловой только бронзу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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