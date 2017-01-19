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ВИДЕО - 18 попаданий и 2 промаха Лауре Дальмайер, которые не помешали немке победить в индивидуалке

18 попаданий и 2 промаха Дальмайер, которые не помешали немке победить в индивидуалке
 965 просмотров | 02:34
Eurosport

58 мин. назад

Лаура была лучшей, несмотря на две минуты, потерянные на огневых рубежах.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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