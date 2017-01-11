Финиш Бабикова в подаренной Норвегии эстафете

ВИДЕО - Финиш Антон Бабикова в подаренной Норвегии эстафете
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Финиш Бабикова в подаренной Норвегии эстафете15 375 просмотров • 5 ч. назад
Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман2 740 просмотров • 08/01/2017 в 18:48
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп9 991 просмотров • 08/01/2017 в 16:43
Непринужденная победа Фуркада, финишировавшего спиной4 643 просмотров • 07/01/2017 в 19:19
30 леди с винтовками проехали масс-старт, а Коукалова, Дальмайер и Вирер даже выиграли медальки4 174 просмотров • 18/12/2016 в 19:00
Фатальное падение Бё и другая дичь масс-старта, где Фуркад снова закусил золотом10 567 просмотров • 18/12/2016 в 16:15
В лихом дамском пасьюте лидер менялся после каждой стрельбы, кроме последней5 458 просмотров • 17/12/2016 в 21:04
Дуэль Шипулина и Фуркада в пасьюте, завершившаяся слишком банально7 966 просмотров • 17/12/2016 в 18:45
Идеальный финиш Татьяны Акимовой, взорвавшей биатлонный сезон14 679 просмотров • 16/12/2016 в 19:36
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Ассист Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»
Шедеврики Маты и Феллайни в полуфинале Кубка Лиги, доказывающие, что они все еще в порядочке
Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами
Самые бородатые беззубые мужики расправились с нефтяными мальчиками
Ринне и Ко с паузой в год обыграли Ванкувер
«Филадельфия» получила по мордасам и пропустила 4 гола от «Баффало»
Вратарь «Далласа» Ниеми тащил-тащил, да не вытащил команду в матче с «утками»
Бобровский заболел сразу после отчисления сменщика, и «Каролина» накидала 5 шайб какому-то парню
«Бостон» тремя голами в первом периоде прикончил «Сент-Луис» и интригу
Овечкин выбил джек-пот, а Кузнецов сотворил красоту в разгромном матче с «Монреалем»
Чудовищная ошибка защитника «Флэймс» обеспечила «Джетс» первую за 15 месяцев победу над «Калгари»
«Пантеры» поцарапали «дьяволов» трешкой и сбежали из ада сухими
Чумовой гол Панарина в стиле Овечкина и 3 ассиста Кейна, разбомбившие «Нэшвилл»
«Питтсбург» пригласил Гончара посмотреть на разрыв Василевского
25 сэйвов Бобровского, голевой пас Проворова и несколько стычек в матче «Коламбуса» с «Филадельфией»
Дубник отбился от утиных атак в третьем периоде, «Миннесота» начала новую серию побед
Вратарь «Сенаторс» Кондон вытащил команду из пучины поражений
Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп