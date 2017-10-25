Биатлон

ВИДЕО - Космическая стрельба, которая напоминает, что зима уже близко

Космическая стрельба, которая напоминает, что зима уже близко
 8 просмотров | 01:03
Eurosport

1 час назад

Не ври, что не ждешь биатлонный сезон.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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