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ВИДЕО - Как Кайса стартанула первой, упала, встала, попала в мишень 19 раз из 20 и финишировала тоже первой

Как Кайса стартанула первой, упала, встала, попала в мишень 19 раз из 20 и финишировала тоже первой
 69 просмотров | 02:34
Eurosport

27 мин. назад

Финская спортсменка была неудержима.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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