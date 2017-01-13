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ВИДЕО - Младшенький Фуркад снова всех вынес в спринте. Как это было

Младшенький Фуркад снова всех вынес в спринте. Как это было
  смотрят | 02:30
Eurosport

1 минуту назад

Официально: Мартен Фуркад неудержим.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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