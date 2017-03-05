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ВИДЕО - Главные моменты корейской эстафеты, в которой немки победили с 23-секундным отрывом

Главные моменты корейской эстафеты, в которой немки победили с 23-секундным отрывом
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Eurosport

1 минуту назад

Украина, Казахстан и Белоруссия – в десятке, Россия – нет.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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