Пляжный футбол

ВИДЕО - Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли на чемпионате мира Италию, забил даже вратарь

Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 398 просмотров | 02:03
Eurosport

12 ч. назад

Голкипер бразильцев Мао приложился к красивому успеху партнеров – 8:4.
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Пляжный футбол


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