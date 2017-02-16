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ВИДЕО - Австрийка Катарина Труппе завалилась на самом финише в гигантском слаломе чемпионата мира

Австрийка Труппе завалилась на самом финише в гигантском слаломе
 179 просмотров | 00:49
Eurosport

49 мин. назад

Когда фамилия только добавляет сарказма.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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