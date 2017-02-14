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ВИДЕО - Триумф Алексиса Пинтуро в финальном заезде командных соревнований чемпионата мира

Триумф Пинтуро в финальном заезде командных соревнований
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Eurosport

59 мин. назад

Словак Андреас Зампа уступил 28 сотых секунды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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