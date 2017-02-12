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ВИДЕО - Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке

Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке
 72 просмотров | 01:37
Eurosport

17 мин. назад

Рука все еще болит, но медаль уже есть.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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