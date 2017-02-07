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ВИДЕО - Золотой спуск Николь Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Тину Вайратер и Лару Гут с носом

Золотой спуск Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Вайратер и Гут с носом
 387 просмотров | 01:36
Eurosport

1 час назад

Австрийка несколько неожиданно стала чемпионкой мира в супергиганте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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