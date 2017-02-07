Золотой спуск Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Вайратер и Гут с носом

ВИДЕО - Золотой спуск Николь Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Тину Вайратер и Лару Гут с носом
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Горные лыжи
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