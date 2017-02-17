Горные лыжи

ВИДЕО - Самолеты во время авиашоу порвали трос и разбили камеру на чемпионате мира в Санкт-Морице

Самолеты во время авиашоу порвали трос и разбили камеру на чемпионате мира в Санкт-Морице
 205 просмотров | 00:32
Eurosport

33 мин. назад

Фигуры высшего пилотажа не привели к человеческим жертвам.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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