Горные лыжи

ВИДЕО - Longines Future Ski Champions-2017

Longines Future Ski Champions-2017
 3 просмотров | 02:38
Eurosport

9 мин. назад

Санкт-Мориц принял соревнования начинающих горнолыжниц.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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