Горные лыжи

ВИДЕО - Тина Мазе: «Макс Франц слишком лихо пошел на трамплин»

Мазе: «Макс Франц слишком лихо пошел на трамплин»
 358 просмотров | 01:30
Eurosport

47 мин. назад

Девушка, которая знает все о горных лыжах и красоте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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