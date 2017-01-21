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ВИДЕО - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг
 623 просмотров | 02:38
Eurosport

16 ч. назад

Как развить идеальную технику поворота и круче всех пролететь скоростной спуск – технология Longines Live Alpine data в действии.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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