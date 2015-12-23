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ВИДЕО - На Марселя Хиршера упал дрон, но он все равно финишировал вторым на этапе Кубка мира

На Хиршера упал дрон, но он все равно финишировал вторым
6 359 просмотров | 00:12
Eurosport

41 мин. назад

Пришельцы передали привет австрийскому горнолыжнику, но промахнулись на несколько сантиметров.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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