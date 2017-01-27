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Горные лыжи > Гармиш-Партенкирхен

ВИДЕО - Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал

Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
 908 просмотров | 00:58
Eurosport

43 мин. назад

Эрику Гэю было очень больно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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